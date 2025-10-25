Regionali fra un mese la chiamata alle urne | tutti i candidati in provincia di Brindisi

Riuscirà la provincia di Brindisi a “difendere” i cinque banchi in consiglio regionale conquistati nel 2020 o, se possibile, incrementarli? La risposta arriverà lunedì 24 novembre, quando si apriranno le urne delle elezioni regionali. A mezzogiorno di oggi (sabato 24 ottobre) scade il termine per. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Contenuti che potrebbero interessarti

#LitoraleVeneto – Think Tank Nord Est: “Sulla viabilità serve un tavolo per ogni località. Priorità a Bibione e Caorle” A un mese dalle elezioni regionali, la Fondazione Think Tank Nord Est sollecita la futura Giunta del Veneto ad accelerare sulle opere per migli - facebook.com Vai su Facebook

Politica in fibrillazione per le regionali d’autunno. A fine mese alle urne Valle D’Aosta e Marche - Politica in fibrillazione per le elezioni regionali d’autunno. Scrive blitzquotidiano.it

La politica urlata e la fuga dalle urne - Comincia domenica e lunedì nelle Marche la tornata elettorale delle Regionali e si faranno discussioni, valutazioni e proiezioni politiche - Riporta ilmessaggero.it

Voto disgiunto in Toscana, cosa significa. La guida alle urne per le elezioni regionali 2025 - Firenze, 10 ottobre 2025 – Domenica 12 e lunedì 13 ottobre gli elettori toscani andranno alle urne per il rinnovo della giunta regionale. lanazione.it scrive