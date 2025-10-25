REGIONALI Focus Fratelli d' Italia | Santangelo in pole ma sarà sfida all' ultimo voto Gli 8 candidati meloniani

25 ott 2025

Le elezioni regionali in Campania del 23 e 24 novembre si avvicinano e Fratelli d’Italia scopre le sue carte anche nella provincia di Caserta. Otto i candidati scelti per la corsa al Consiglio regionale: Rosa Di Maio, Rany Pagano, Sara Petella, Raffaela Pignetti, Luigi Roma, Vincenzo Santangelo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

