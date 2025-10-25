REGIONALI Focus Forza Italia Zannini è già sicuro di ritornare in Consiglio E' lotta per il secondo posto
In vista delle elezioni regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025, Forza Italia presenta la sua squadra di candidati per la circoscrizione di Caserta. Otto nomi scelti tra amministratori, professionisti e volti noti della provincia, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del partito. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Radio Club 91. . Il Green Deal, nuovo focus Ispi, l’agricoltura in 12 punti sottoposta ai candidati regionali in Campania, l’alleanza tra mare e ambiente tra chimici e fisici e l’Anton Dohrn e la piantumazione di nuovi alberi nelle municipalità napoletane… Il Gr de - facebook.com Vai su Facebook
+++ Primo Firmatario – La vicenda Arera e la tregua a Gaza +++ In questa puntata, condotta come sempre da @davidallegranti: focus Regionali; la vicenda del rinnovo del collegio Arera (con @GiadaScotto); l’informativa di Tajani sulla tregua a Gaza - X Vai su X
Forza Italia, i candidati e le liste alle elezioni regionali in Campania: tutti i nomi - Tutti i candidati del partito Forza Italia alle elezioni Regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025. Riporta ilmattino.it
Regionali, difficoltà per la chiusura delle liste: Forza Italia ne pesca addirittura 3 da Sant’Antimo - Forza Italia pesca tre volte da Sant’Antimo, per le regionali in Campania. Lo riporta internapoli.it
Regionali Campania, Forza Italia presenta la lista a Napoli: Guido Grillo capolista, tra i candidati anche Pasquale Di Fenza - A suscitare particolare attenzione è la candidatura di Pasquale Di Fenza, consigliere regionale uscente, recentemente al centro delle cronache per un video diffuso sui social dalla tiktoker Rita De Cr ... Lo riporta ilgazzettinovesuviano.com