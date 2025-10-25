Regionali Fico | Priorità ai giovani sgravi sulla casa

I giovani e il lavoro al centro del programma del candidato del ‘campo largo’ alla Presidenza della Regione Campania Roberto Fico. “I giovani – ha detto stamattina Fico inaugurando ufficialmente la campagna elettorale con un giro nel quartiere napoletano della Sanità – sono al centro dei nostri progetti. Intanto bisogna dire che se si studia e ci si impegna, le cose si possono raggiungere, questo è l’esempio da dare. Che si può accedere a posti importanti anche senza le appartenenze politiche. Nel merito penso a sgravi importanti sulle case nei centri storici per gli studenti e sugli affitti. I giovani saranno al centro”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it