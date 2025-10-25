Regionali Fico | Priorità ai giovani sgravi sulla casa
I giovani e il lavoro al centro del programma del candidato del ‘campo largo’ alla Presidenza della Regione Campania Roberto Fico. “I giovani – ha detto stamattina Fico inaugurando ufficialmente la campagna elettorale con un giro nel quartiere napoletano della Sanità – sono al centro dei nostri progetti. Intanto bisogna dire che se si studia e ci si impegna, le cose si possono raggiungere, questo è l’esempio da dare. Che si può accedere a posti importanti anche senza le appartenenze politiche. Nel merito penso a sgravi importanti sulle case nei centri storici per gli studenti e sugli affitti. I giovani saranno al centro”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Argomenti simili trattati di recente
Regionali in Campania. Clemente Mastella annuncia il sostegno al candidato Presidente Roberto Fico. #regionali2025 #elezioniegionali2025 #RegioneCampania #ClementeMastella #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/clemente-mastella-annunci - facebook.com Vai su Facebook
Regionali, Fico presenta la sua lista: esclusi i “signori del voto”, pochi i volti noti - X Vai su X
Regionali in Campania, Fico apre ai giovani: «Pronti ad aiutarli». De Luca: «Forse corro» - Lavoreremo per questo, perché nella nostra regione possano realizzare le loro aspirazioni e i ... Secondo ilmattino.it
Regionali in Campania, Roberto Fico: «Un piano per la sicurezza: tutelare i deboli» - Dopo il caso dei coltelli in una scuola di Caivano, il candidato governatore del centrosinistra rilancia il tema della sicurezza. Si legge su ilmattino.it
Regionali in Toscana: rischio astensionismo. Giovani mai come ora lontani dalla politica - Nell’era della disaffezione alla politica e dell’astensionismo alle stelle – anche in Toscana si teme una flessione significativa per queste ... lanazione.it scrive