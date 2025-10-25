Regionali De Luca | Auguri a tutti i candidati sia una campagna elettorale civile
“Credo che sia doveroso, nelle mie funzioni di presidente della Regione fare gli auguri di buon lavoro a tutti i candidati. Mi auguro che sia una campagna elettorale civile e soprattutto rispettosa della verità. Ho già visto qualche accenno di strumentalizzazione, di falsificazioni e mi sono. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
#Cronaca #elezioni #regionali2025 Regionali Campania: De Luca e i suoi sfidanti tra continuità e nuove proposte - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Veneto, applausi per Zaia e cori “Luca, Luca” ad apertura campagna per Stefani Presidente - X Vai su X
Regionali, De Luca: "Auguri a tutti i candidati, sia una campagna elettorale civile" - Il governatore ironizza sulle candidature di Sangiuliano e Boccia: "Dobbiamo sempre avere spirito cristiano” “Credo che sia doveroso, nelle mie funzioni di presidente della Regione fare gli auguri di ... Come scrive salernotoday.it
De Luca,'auguri a candidati, campagna elettorale sia civile' - "Credo che sia doveroso, nelle mie funzioni di presidente della Regione fare gli auguri di buon lavoro a tutti i candidati. Segnala ansa.it
Regionali: De Luca a Bari, su Decaro: “Sono qui per sostenere il centro-sinistra” - Un’occasione quest’ultima che ha spinto il presidente della Regione Campania a riflettere sulle regionali in ... Scrive trmtv.it