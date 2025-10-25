Regionali De Luca | A testa alta per evitare che la Campania torni nella palude
“Se posso permettermi, dico a quelli che non hanno un orientamento a votare le forze politiche tradizionali di centro, destra e sinistra, che offriamo una lista che si chiama ‘A testa alta’, in cui non c’è il mio nome ma raccoglie quella parte di amministratori e di cittadini che per 10 anni ci hanno dato una mano”. È l’invito rivolto dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca a votare, alle prossime regionali, la lista di sua emanazione a sostegno del candidato della coalizione di centrosinistra. “Questa lista – ha spiegato De Luca – è rivolta a quelli che vogliono far continuare il lavoro di questi anni, che non vogliono far tornare indietro la regione e vogliono avere una collocazione di assoluta autonomia e libertà, perché non intendono aderire ad alcuna forza politica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche questi approfondimenti
#Cronaca #elezioni #regionali2025 Regionali Campania: De Luca e i suoi sfidanti tra continuità e nuove proposte - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Veneto, applausi per Zaia e cori “Luca, Luca” ad apertura campagna per Stefani Presidente - X Vai su X
Regionali Campania, tutti i candidati della lista di De Luca “A testa alta”: «Con noi gli elettori fanno scelta di libertà» - Ogni dubbio sulla sua possibile partecipazione attiva alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale in Campania ... Riporta giustizianews24.it
Regionali in Campania, nella lista De Luca Fortini e Cascone capolista - Lucia Fortini, assessore uscente alla scuola della Regione Campania, sarà capolista della lista «A testa alta» del governatore uscente De Luca a Napoli e Avellino. Da ilmattino.it
De Luca spiazza tutti: diretta social col simbolo della lista e trova comunque il modo di mettere il suo nome - Rastrelli (Fdi): “Propaganda elettorale con la bandiera della Regione” Era prevedibile, d ... Si legge su fanpage.it