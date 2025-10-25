Regionali Cirielli | Reddito di promozione per incentivare il lavoro

Ildenaro.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Sul lavoro dobbiamo passare da un modello assistenzialista a uno fondato sull’autonomia e sul merito. In Campania vareremo il reddito di promozione, una misura innovativa e totalmente finanziata dal Fondo Sociale Europeo Plus, che sostituirà i sussidi improduttivi con opportunità reali di formazione e occupazione”. Lo ha detto Edmondo Cirielli, candidato presidente della Regione Campania per il centrodestra. “Non sarà un assegno per restare fermi – spiega – ma un percorso attivo: ogni beneficiario potrà ottenerlo solo se partecipa a corsi e programmi di inserimento coerenti con le esigenze del mercato del lavoro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

regionali cirielli reddito promozioneRegionali in Campania, Cirielli: «Creeremo lavoro vero, no assistenza» - «La vergogna è che in dieci anni di governo» della Campania da parte del centro sinistra «il Fondo sociale europeo (Fse) è stato impegnato solo al 30% e ... Riporta ilmattino.it

regionali cirielli reddito promozioneLavoro, Cirielli: “Reddito di promozione per passare dall’assistenza all’autonomia” - «Sul lavoro dobbiamo passare da un modello assistenzialista a uno fondato sull’autonomia e sul merito. Come scrive irpinianews.it

regionali cirielli reddito promozioneElezioni Campania, Fico trema. Cirielli è sempre più vicino. E nel Pd aleggia lo spettro di una clamorosa sconfitta - Clemente Mastella può avere difetti, come qualunque persona su questo pia ... Come scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Cirielli Reddito Promozione