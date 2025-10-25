Regionali Cirielli | Reddito di promozione per incentivare il lavoro

“Sul lavoro dobbiamo passare da un modello assistenzialista a uno fondato sull’autonomia e sul merito. In Campania vareremo il reddito di promozione, una misura innovativa e totalmente finanziata dal Fondo Sociale Europeo Plus, che sostituirà i sussidi improduttivi con opportunità reali di formazione e occupazione”. Lo ha detto Edmondo Cirielli, candidato presidente della Regione Campania per il centrodestra. “Non sarà un assegno per restare fermi – spiega – ma un percorso attivo: ogni beneficiario potrà ottenerlo solo se partecipa a corsi e programmi di inserimento coerenti con le esigenze del mercato del lavoro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it