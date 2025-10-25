Regionali Boccia | Sono candidata e arriva la notifica dell' udienza dal Gup
“Come nelle migliori tradizioni, non appena è stata ufficializzata la mia candidatura al Consiglio Regionale della Campania nella lista Dimensione Bandecchi, viene fuori la notizia come riportato da Adnkronos che il 9 febbraio 2026 ci sarà l’udienza preliminare davanti al Gup della Procura di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Scopri altri approfondimenti
NanoTV. . #RegionaliCampania- Gennaro Sangiuliano ufficializzala candidatura contro Boccia Servizio di #SimonaLazzaro #NanoTG #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook
#intanto Regionali Campania, la rivelazione di Boccia: “Il Pd mi ha chiesto di candidarmi, ho le prove” - X Vai su X
Regionali Campania, Sangiuliano contro Boccia. Sprint finale anche in Veneto e Puglia - Senza contare vip, onorevoli in carica e le new entry della campagna acquisti. ilmattino.it scrive
Gennaro Sangiuliano si candida in Campania e sfida Maria Rosaria Boccia (a colpi di voti) - L’ex Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano si candida in Campania per FdI. Lo riporta panorama.it
Da Maria Rosaria Boccia al figlio di Mastella, pronte le liste nelle tre regioni al voto a novembre - Il termine ultimo è quello delle 12 di sabato 25 ottobre. Segnala msn.com