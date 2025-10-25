Regionali anche i politici ‘hanno famiglia’ | da Mastella a Cesaro jr tutti ‘parenti illustri’ in corsa per un seggio

Tempo di lettura: 2 minuti La sfida per le Regionali del 23 e 24 novembre in Campania è ufficialmente partita. Sarà un duello tra Edmondo Cirielli per il centrodestra e Roberto Fico per la coalizione di centrosinistra, entrambi sostenuti da otto liste ciascuno. Nel campo di Cirielli, a sostegno del candidato figurano Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati, affiancati dalle civiche Cirielli Presidente, Democrazia Cristiana con Rotondi, Udc e Consumatori-Pensionati. Sul fronte opposto, con Fico corrono i partiti del “campo largo” M5s, Pd e Avs insieme alle civiche Fico Presidente, Noi di Centro–Noi Sud di Clemente Mastella, A Testa Alta (vicina al presidente uscente Vincenzo De Luca ), Casa Riformista (che riunisce Italia Viva, esponenti civici e associazioni, con l’appoggio del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ) e la lista socialista Avanti Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali, anche i politici ‘hanno famiglia’: da Mastella a Cesaro jr, tutti ‘parenti illustri’ in corsa per un seggio

Argomenti simili trattati di recente

Le elezioni regionali del 23 e 24 novembre si avvicinano. Da Vico Equense a Sorrento, il fermento è tangibile: si ricompattano alleanze, si misurano pesi politici, si costruiscono ponti e si consuma qualche distanza. Il primo nome a muovere le acque è quell - facebook.com Vai su Facebook

Gli effetti politici nazionali delle elezioni regionali in #Calabria con la vittoria del forzista #Occhiuto. I Graffi di Damato pubblicati sul quotidiano Libero - X Vai su X

Sondaggi politici Regionali Marche 2025/ Acquaroli +2% su Ricci: choc Pd, la destra recupera. FdI prima lista - Sondaggi politici BidiMedia ad 1 mese dalle Elezioni Regionali Marche 2025: il contro- ilsussidiario.net scrive

Sondaggi politici, chi vince alle elezioni regionali nelle Marche 2025 - Si avvicina il periodo delle elezioni regionali dell'autunno 2025, e il primo voto sarà quello delle Marche: le urne saranno aperte domenica 28 e lunedì 29 settembre, l'attenzione nazionale è alta ... Scrive fanpage.it

Elezioni Regionali 2025 in Calabria, chi è in vantaggio nei sondaggi politici e di quanto - Alle elezioni regionali in Calabria il favorito nei sondaggi politici è il presidente uscente Roberto Occhiuto. Si legge su fanpage.it