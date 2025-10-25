Regionali 2025 Franco Tavella si dimette da segretario della Spi Cgil Napoli e Campania

Salernotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Franco Tavella si dimette da segretario generale dello Spi Cgil Napoli e Campania per candidarsi al consiglio regionale con Alleanza Verdi e Sinistra. L’assemblea tenutasi a Napoli - si legge in una nota - “ha vissuto un momento intenso, segnato dalla partecipazione e dalla compattezza di tutta. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

regionali 2025 franco tavellaRegionali Campania, in AVS battaglia in lista tra i candidati di Sinistra Italiana e Verdi - Alleanza Verdi e Sinistra mette in campo per le regionali campane una lista competitiva dove in tanti si sfideranno ... Riporta fanpage.it

Regionali, centrosinistra in fermento: si delineano le liste tra conferme e nuovi ingressi - Mentre nel centrodestra la candidatura di Edmondo Cirielli, viceministro agli Affari Esteri, sembra ormai definita per la corsa alla Presidenza della Regione, nel centrosinistra si moltiplicano i movi ... Si legge su agro24.it

Eletti Lega Valle d’Aosta, risultati e seggi consiglieri regionali 2025/ Voti preferenze nomi in Consiglio - Risultati, voti preferenze, chi entra in consiglio e la situazione nel 2020 TRE ELETTI PER LA LEGA ALLE REGIONALI IN ... Come scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Regionali 2025 Franco Tavella