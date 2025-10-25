Regional Air Mobility Enac punta sul rilancio degli aeroporti minori

Restituire nuova vita ai cosiddetti aeroporti minori e offrire un’alternativa di mobilità a costi sostenibili, addirittura alternativa all’automobile. È quello che si prefigge l’Enac con il progetto Regional Air Mobility (Ram) per arrivare voli di linea su aeroporti minori come Roma Urbe, Milano Bresso, Venezia Lido, collegando città medio-piccole con rotte dirette a corto raggio. Il progetto prevede l’impiego di aeromobili leggeri e di dimensioni contenute, come il King Air B200 e il Tecnam P2012, con un numero di passeggeri limitato (fino a 19) e in grado di atterrare su piste corte volando su distanze che variano dai 300 a 600 chilometri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

