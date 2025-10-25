Reggiana | le giovanili La Primavera è attesa al riscatto | oggi ospita l’Entella

Ostacolo impegnativo per la Primavera della Reggiana, in campo alle 14 al "Lari-Rabotti" di via Fano contro la Virtus Entella nella sesta giornata di campionato. Lo stop di Vercelli, il terzo stagionale, è sinonimo per la squadra di Francesco Turrini di ultimo posto in graduatoria, attualmente detenuto in compagnia del Renate, e un risultato positivo darebbe sicuramente morale, oltre che ossigeno. Dall’altra parte, tuttavia, c’è una formazione come quella ligure che staziona sul terzo gradino del podio, a -2 dalla capolista Como, è ancora imbattuta e vuole riscattare il pari interno col Lecco che le è costato la vetta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

