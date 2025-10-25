Reggenza Improta ok Le famiglie | Il liceo ha ripreso la rotta

A circa due settimane dall’insediamento del preside reggente Silvio Improta (foto), che ha sostituito la titolare Maria Carmen Paladino, al Liceo Scientifico Alessi si fa già il bilancio. "Di sicuro - dice la maggior parte dei genitori e degli studenti - il segno è nettamente positivo". Il perché è presto detto. "Sono riprese - informa ancora il Comitato dei genitori - a pieno regime le attività Cambridge; saranno recuperati tutti gli esami IGCSE e garantiti gli stage linguistici per le classi; nei giorni scorsi è stato inoltre convocato il Collegio Docenti, con predisposizione del Piano Annuale delle Attività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

