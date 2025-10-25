Red carpet per la nuova Scampia alla Festa del Cinema di Roma
Il Comitato sfila con la Vela in cartapesta e la bandiera della Palestina. Dietro lo striscione anche il sindaco Gaetano Manfredi. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Altre letture consigliate
#Repost @cinema.it_ @canyaman sul red carpet della Festa del Cinema di Roma per presentare la nuova serie “Sandokan”. La scelta di cambiare Paese è stata per lui molto importante, questo ruolo gli ha aperto le porte dell’Italia. #canyaman #film #cinema - facebook.com Vai su Facebook
Michela Giraud presenta il nuovo fidanzato sul red carpet #17ottobre Vai su X