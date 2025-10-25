Red carpet per la nuova Scampia alla Festa del Cinema di Roma

Repubblica.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comitato sfila con la Vela in cartapesta e la bandiera della Palestina. Dietro lo striscione anche il sindaco Gaetano Manfredi. 🔗 Leggi su Repubblica.it

red carpet per la nuova scampia alla festa del cinema di roma

© Repubblica.it - Red carpet per la nuova Scampia alla Festa del Cinema di Roma

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Red Carpet Nuova Scampia