Record di nostri skipper alla storica regata Café L’Or Transat l’onda azzurra ora vuole l’Atlantico
Chiedete a un francese "cos’è la Transat? ", molto probabilmente saprà rispondervi che è l’evento di popolo, anzi: di popoli. Quattromila miglia di regata attraverso l’oceano sulla rotta del caffè, equipaggi da due persone e 15 giorni di traversata atlantica, fino alla Martinica per una sfida ai limiti dell’umano, un evento più che globale. Fa strano però, girando tra le affolate banchine della marina di Le Havre in Normandia, dove domenica partirà la gara, sentire l’italiano tra le lingue più parlate. Sì, perché dopo i padroni di casa francesi, la nostra nazione è quella che vanta una maggiore rappresentanza di velisti (otto). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Prima gara della stagione e subito grandi emozioni al 43° Trofeo Internazionale “Enrico Meroni” di Riva del Garda! I nostri ragazzi hanno inaugurato la stagione con grinta, entusiasmo e grandi risultati Record della manifestazione per Pizzato Nicolò nei - facebook.com Vai su Facebook
Record di nostri skipper alla storica regata Café L’Or. Transat, l’onda azzurra ora vuole l’Atlantico - ", molto probabilmente saprà rispondervi che è l’evento di popolo, anzi: ... Come scrive sport.quotidiano.net