Record di nostri skipper alla storica regata Café L’Or Transat l’onda azzurra ora vuole l’Atlantico

Sport.quotidiano.net | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiedete a un francese "cos’è la Transat? ", molto probabilmente saprà rispondervi che è l’evento di popolo, anzi: di popoli. Quattromila miglia di regata attraverso l’oceano sulla rotta del caffè, equipaggi da due persone e 15 giorni di traversata atlantica, fino alla Martinica per una sfida ai limiti dell’umano, un evento più che globale. Fa strano però, girando tra le affolate banchine della marina di Le Havre in Normandia, dove domenica partirà la gara, sentire l’italiano tra le lingue più parlate. Sì, perché dopo i padroni di casa francesi, la nostra nazione è quella che vanta una maggiore rappresentanza di velisti (otto). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

