Recluso 75 giorni in Albania Finalmente ritorno alla vita agli studenti e ai miei gatti

Dopo oltre due mesi i giudici hanno accettato 15 mila euro come garanzia. Per il processo resto a disposizione.

Fine di un incubo per il Prof. detenuto in Albania: è tornato a casa dopo 75 giorni di carcere - Accolto dalla famiglia che ha atteso questo commosso e lungo abbraccio per interminabili settimane

Recluso in Albania - Domani a Tirana, nella sede del ministero della Giustizia, un incontro sul caso di Michele D'Angelo, il docente di biologia dell' Università dell'Aquila, detenuto in Albania dall'8