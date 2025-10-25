Madrid, 25 ottobre 2025 – Ci siamo: domani andrà in scena il Clasico tra Real Madrid e Barcellona. Tutta la Spagna si ferma, le due squadre più forti della Liga si affronteranno e si contenderanno la vetta del campionato. In questo momento, il Real Madrid si trova in testa con 24 punti, due in più del Barcellona, secondo a quota 22. La sfida tra queste due squadre non ha bisogno di presentazioni: per tantissimi anni, Real e Barça hanno dominato il calcio mondiale. Messi contro Cristiano Ronaldo, azulgrana contro blancos, Barcellona contro Madrid: questa è una partita che travalica i confini della Spagna e si estende per tutto il mondo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Real Madrid – Barcellona in tv e in streaming: dove vedere il Clasico