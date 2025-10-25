Reagan e la Cina fan litigare Trump e Canada

Laverita.info | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tycoon ferma i negoziati sui dazi: ufficialmente per uno spot che sfrutta l’ex presidente contro le tariffe, in realtà per i flirt di Mark Carney e dei suoi ministri con il Paese di Xi. Che The Donald incontrerà giovedì in Corea, sperando nell’asse con la nuova premier nipponica. 🔗 Leggi su Laverita.info

reagan e la cina fan litigare trump e canada

© Laverita.info - Reagan e la Cina fan litigare Trump e Canada

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Reagan Cina Fan Litigare