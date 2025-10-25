Reagan e la Cina fan litigare Trump e Canada
Il tycoon ferma i negoziati sui dazi: ufficialmente per uno spot che sfrutta l’ex presidente contro le tariffe, in realtà per i flirt di Mark Carney e dei suoi ministri con il Paese di Xi. Che The Donald incontrerà giovedì in Corea, sperando nell’asse con la nuova premier nipponica. 🔗 Leggi su Laverita.info
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
The Street - Le news da Wall Street con @sspatti WS: tripletta di record, prima chiusura sopra 47mila per il Dow CPI core di settembre soft, Fed verso altri tagli Cina: al via inchiesta Usa su compliance accordo 2020 Canada: stop allo spot anti dazi con R - X Vai su X
ANSA.it. . Inaugurato in Cina il ponte più alto del mondo. Il Huajiang Grand Canyon collega le due sponde del Guizhou a 625 metri di altezza. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook