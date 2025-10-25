L’estetica è decisamente importante per Re Carlo e ora questa sua estrema attenzione allo stile è stata certificata anche da British GQ. Il sovrano è ufficialmente nel pantheon della moda, risultando tra le 50 persone più eleganti del 2025. Un riconoscimento che celebra non tanto l’eccentricità quanto la coerenza e l’autenticità di un uomo che, da oltre mezzo secolo, veste secondo un unico principio: il rispetto per la tradizione sartoriale inglese. L’eleganza della coerenza. Re Carlo spicca in questa lista al fianco di nomi come: Bill Nighy;. Justin Bieber;. Ralph Lauren;. Zoë Kravitz;. Cher.. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo, tra i più eleganti del 2025: moda green senza tempo