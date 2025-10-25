Rayo Vallecano-Alaves domenica 26 ottobre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Poche segnature a Vallecas?

Infobetting.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si preannuncia equilibrata ed interessante la sfida di domenica tra Rayo Vallecano e Alaves: entrambe sono in una tranquilla posizione di centroclassifica, i baschi hanno un punto di vantaggio sui rivali e cercheranno di difendere la loro posizione in questa difficile trasferta. I Matagigantes hanno una trasferta europea molto pesante sulle gambe: giovedì sera hanno . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

rayo vallecano alaves domenica 26 ottobre 2025 ore 21 00 formazioni quote pronostici poche segnature a vallecas

© Infobetting.com - Rayo Vallecano-Alaves (domenica 26 ottobre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Poche segnature a Vallecas?

Approfondisci con queste news

rayo vallecano alaves domenicaLiga, Vallecano-Alaves: dove vederla in streaming gratis - Quote, analisi, probabili formazioni e statistiche di una sfida importante per la corsa europea. Riporta msn.com

Pronostico Rayo Vallecano-Alavés 26 Ottobre 2025: 10ª Giornata di Liga Spagnola - Alavés, match clou della 10ª giornata di Liga EA Sports: analisi, pronostico e quote per una sfida che promette intensi ... Secondo bottadiculo.it

rayo vallecano alaves domenicaPronostico Rayo Vallecano vs Alaves – 26 Ottobre 2025 - Alaves accende la serata di La Liga in programma il 26 Ottobre 2025 alle 21:00 al Campo de Futbol de Vallecas. Lo riporta news-sports.it

Cerca Video su questo argomento: Rayo Vallecano Alaves Domenica