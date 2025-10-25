Ravezzani | Milan problema non banale con le piccole Problema principale è che non c’è …

Pianetamilan.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista Fabio Ravezzani fa il punto su Milan-Pisa 2-2. Ecco l'analisi della partita (e non solo) nei suoi post sul social X. Focus sull'attacco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ravezzani: “Milan, problema non banale con le piccole. Problema principale è che non c’è …”

