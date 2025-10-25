Ravenna e Parigi unite dai mosaici | Anche Chagall se ne innamorò
Anche il Museo Classis Ravenna (in via Classense) partecipa alla IX edizione della Biennale di Mosaico Contemporaneo. E lo fa con la mostra ‘Mosaici su carta. Da Ravenna a Parigi’, aperta fino al 18 gennaio, in cui sono esposte 14 riproduzioni fedeli di grandi mosaici bizantini di Ravenna su carta da lucido, con chiaro scopo documentale. "Non si tratta di semplici copie – spiega l’assessore alla Cultura e al Mosaico Fabio Sbaraglia, ieri durante l’inaugurazione – ma di strumenti che nel corso del Novecento si sono rivelati essenziali per la valorizzazione, documentazione e diffusione del patrimonio musivo ravennate nel mondo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
