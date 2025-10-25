Ravenna-Arezzo due Daspo Gli ultras cercano la rissa in strada la polizia evita lo scontro
Divieto di accesso alle manifestazioni sportive per la durata di un anno. È il provvedimento emesso ieri dal Questore di Ravenna nei confronti di due cittadini di 29 e di 49 anni, a seguito di quanto accaduto, domenica scorsa, nel post partita di Ravenna-Arezzo, sfida al vertice del campionato di calcio di serie C, giocato allo stadio Benelli. Nella nota diramata dalla Questura, sono stati ricostruiti i fatti. Al termine dell’incontro si sono verificati momenti di tensione nel corso del deflusso e del passaggio del corteo della tifoseria ospite – 627 i sostenitori aretini presenti all’evento – intento a lasciare la città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
