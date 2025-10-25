Inter News 24 Le parole di Fabrizio Ravanelli, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Fabrizio Ravanelli, intervenuto a Rai Sport, ha parlato dell’inizio di stagione dell’ Inter. FAVORITE PER LO SCUDETTO – Milan e Inter si contenderanno lo Scudetto fino alla fine. Sono convinto che Cristian Chivu stia facendo un gran lavoro, Massimiliano Allegri gode di tutta la mia stima perché è uno dei maggiori talenti che abbiamo in Italia. JUVE – Alla Juventus serve tempo, ad oggi non è in grado di competere con squadre come Napoli, Inter e Milan. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ravanelli: «Inter e Milan da scudetto. Pio Esposito come me? Rispondo così»