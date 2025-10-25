Ravanelli categorico | Juventus non al livello di Napoli Inter e Milan Le serviranno anni per lottare per lo scudetto Ho conosciuto Comolli e…

Ravanelli categorico: «Juventus non al livello di Napoli, Inter e Milan. Le serviranno anni per lottare per lo scudetto». Le dichiarazioni dell’ex attaccante bianconero. In un’intervista a Pressing, in onda oggi alle 18 su Rai 2, Fabrizio Ravanelli, ex attaccante bianconero e attuale consulente del Marsiglia, ha parlato così della Juventus e della Serie A. ESPERIENZA AL MARSIGLIA – « Ho aspirazioni dirigenziali, mi auguro di poter avere un ruolo importante e decisionale perché penso di avere il profilo giusto. L’esperienza che sto facendo nel Marsiglia spero possa darmi in futuro la possibilità di realizzare il mio sogno ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

