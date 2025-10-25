Ratti 80 anni di stile Un sogno Made in Pesaro e una dinastia al femminile | La moda è nel nostro dna
Pesaro, 25 ottobre 2025 – Quella ‘R’ con la gambetta arricciata è ormai un elemento architettonico cittadino come i festoni sulle finestre della Prefettura. E quel nome non è più solo un’intestazione, è un’indicazione topografica. “Signora, vada giù fino a Ratti e poi giri a destra”. Succede così quando per 80 anni una città si è specchiata in quelle vetrine, taluni magari senza mai ardire di attraversarle. E le vetrine hanno cambiato posto, ubicazione, aspetto. Ma una cosa non è mai cambiata: dall’altra parte c’era un signore o una signora Ratti: prima Pietro e Licia, poi Silvana, poi Matilde. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
C’è fermento attorno alle cave di ardesia in Val Fontanabuona, e a una in particolare. Il riferimento è a un sito estrattivo chiuso ormai da oltre quindici anni, denominato Piazza dei Ratti, che sorge all’interno del territorio comunale di Orero, per il quale è stato a - facebook.com Vai su Facebook
Ratti, 80 anni di stile. Un sogno Made in Pesaro e una dinastia al femminile: “La moda è nel nostro dna” - Oggi l’azienda di famiglia è ancora in mano a Silvana e sua figlia Matilde ... Lo riporta msn.com