Ratti 80 anni di stile Un sogno Made in Pesaro e una dinastia al femminile | La moda è nel nostro dna

Pesaro, 25 ottobre 2025 – Quella ‘R’ con la gambetta arricciata è ormai un elemento architettonico cittadino come i festoni sulle finestre della Prefettura. E quel nome non è più solo un’intestazione, è un’indicazione topografica. “Signora, vada giù fino a Ratti e poi giri a destra”. Succede così quando per 80 anni una città si è specchiata in quelle vetrine, taluni magari senza mai ardire di attraversarle. E le vetrine hanno cambiato posto, ubicazione, aspetto. Ma una cosa non è mai cambiata: dall’altra parte c’era un signore o una signora Ratti: prima Pietro e Licia, poi Silvana, poi Matilde. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

