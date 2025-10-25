Rassegne Capri-Hollywood | serata di gala per i 30 anni in attesa del festival

Festa di compleanno per “Capri Hollywood – The International Film Festival”: ieri sera la kermesse cinematografica ha spento idealmente trenta candeline al Palazzo delle Esposizioni di Roma con un party autunnale dal titolo ‘The Producers’ Night – Roma Fall Gala 2025? che ha riunito una piccola folla di addetti ai lavori del cinema e dell’audiovisivo. La serata ha avuto luogo in concomitanza con la Festa del Cinema di Roma, in attesa dell’apppuntamento per l’industria cinematografica internazionale in programma dal 27 dicembre al 2 gennaio prossimi nell’isola di Capri. A celebrare la ricorrenza, insieme al sindaco di Capri Paolo Falco, ai presidenti del festival Tony Petruzzi e Tony Renis e al produttore Pascal Vicedomini, sono intervenuti tanti volti del cinema e della tv, dall’attrice spagnola Karla Sofia Gascon, la protagonista di Emilia Pérez, per il quale si è aggiudicata il Prix d’interprétation féminine al Festival di Cannes, alla star di Beautiful Ron Moss, a Vince Riotta, Martina Scrinzi, Siena Agudong, Marcello Fonte. 🔗 Leggi su Ildenaro.it