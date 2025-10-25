Rara discussione di Jannik Sinner con l’arbitro | cosa è successo a Vienna

Jannik Sinner si è sempre fatto apprezzare per la propria professionalità, per una calma serafica e per la capacità di non lasciarsi andare alle emozioni quando è impegnato nell’attività agonistica. Il fuoriclasse altoatesino resta ben lontano dalle proteste a dagli atteggiamenti sopra le righe, anche lo scorso anno non si lasciò andare quando la giudice di sedia incappò in un clamoroso errore nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo contro il greco Stefanos Tsitsipas. Nella giornata odierna, però, il numero 2 del mondo si è resto protagonista di una rara discussione in campo durante la semifinale del torneo ATP 500, che lo vedeva impegnato contro l’australiano Alex de Minaur. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rara discussione di Jannik Sinner con l’arbitro: cosa è successo a Vienna

