Rapita dal papà la vera storia di Tamara Trottner dietro la serie Netflix ‘Nessuno ci ha visti partire'
Negli anni '60, quando Tamara Trottner aveva solo 5 anni, lei e suo fratello Isaac furono rapiti dal padre. L'uomo impedì loro di contattare la madre e li costrinse a lasciare il Messico perché la moglie si era innamorata di un altro. Trottner, oggi 61enne, ha scritto un libro autobiografico 'Nessuno ci ha visti partire', da cui è stata tratta l'omonima serie Netflix. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
? Buon viaggio Vera, e grazie per tutto quello che ci hai insegnato. Un nonno deportato e morto ad Auschwitz nel 1943, una figlia diciottenne rapita, uccisa e fatta sparire dai militari golpisti argentini poco più di tre decenni dopo. È stato il destino di Vera Vi - facebook.com Vai su Facebook
Rapita dal papà, la vera storia di Tamara Trottner dietro la serie Netflix ‘Nessuno ci ha visti partire’ - L'uomo impedì ai bambini di contattare la madre, li costrinse a lasciare il Messico per spostarsi da un paese all'altro, ... Riporta fanpage.it