Rapita dal papà la vera storia di Tamara Trottner dietro la serie Netflix &#8216;Nessuno ci ha visti partire'

Fanpage.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli anni '60, quando Tamara Trottner aveva solo 5 anni, lei e suo fratello Isaac furono rapiti dal padre. L'uomo impedì loro di contattare la madre e li costrinse a lasciare il Messico perché la moglie si era innamorata di un altro. Trottner, oggi 61enne, ha scritto un libro autobiografico 'Nessuno ci ha visti partire', da cui è stata tratta l'omonima serie Netflix. 🔗 Leggi su Fanpage.it

