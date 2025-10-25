Ranucci sul palco dell' Anm | Non voglio il ritiro querele contro di me

A otto giorni di distanza dal terribile attentato che ha polverizzato due sue automobili sotto casa a Pomezia e alla vigilia del ritorno della messa in onda di "Report" con l'avvio della nuova stagione televisiva, Sigfrido Ranucci torna a parlare di libertà di informazione e di giustizia. E lo fa ospite dell'assemblea generale dell' Associazione Nazionale Magistrati che si tiene a Roma. Il giornalista chiarisce che non desidera che gli esponenti politici che hanno sporto delle querele contro di lui ritirino le denunce fatte: " Io voglio vincere sul campo, non per assenza di giocatori. Però vorrei che se un politico denuncia un giornalista, sapendo che quello che il giornalista ha detto è vero, poi paghi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

