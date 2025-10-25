Ranucci sul palco dell' Anm | Non voglio il ritiro querele contro di me
A otto giorni di distanza dal terribile attentato che ha polverizzato due sue automobili sotto casa a Pomezia e alla vigilia del ritorno della messa in onda di "Report" con l'avvio della nuova stagione televisiva, Sigfrido Ranucci torna a parlare di libertà di informazione e di giustizia. E lo fa ospite dell'assemblea generale dell' Associazione Nazionale Magistrati che si tiene a Roma. Il giornalista chiarisce che non desidera che gli esponenti politici che hanno sporto delle querele contro di lui ritirino le denunce fatte: " Io voglio vincere sul campo, non per assenza di giocatori. Però vorrei che se un politico denuncia un giornalista, sapendo che quello che il giornalista ha detto è vero, poi paghi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
Uno strepitoso Andrea Scanzi ieri sul palco a Roma per la manifestazione sulla libertà di stampa e in solidarietà a Sigfrido Ranucci. Da ascoltare e riascoltare. Grande Andrea. E grazie. - facebook.com Vai su Facebook
.@paolomieli: "Ieri successo per Conte per la manifestazione per Ranucci, ci sono andati tutti tranne i leghisti e renziani. Conte sul palco, non c'erano bandiere di partito" - X Vai su X
Ranucci sul palco dell'Anm: "Non voglio il ritiro querele contro di me" - Il conduttore di "Report" interviene all'Assemblea generale dell'Anm alla vigilia del ritorno in onda della sua trasmissione: "Se un politico denuncia un giornalista in maniera temeraria, poi paghi sa ... Si legge su msn.com
Ranucci all’Anm: «Non voglio querele ritirate, ma giustizia vera» - Ranucci, vittima di un attentato lo scorso 16 ottobre, ha sottolineato l’urgenza di un cambiamento nella magistratura italiana: «È importante mandare un messaggio all’Anm, che deve cominciare a ... Riporta msn.com
Ranucci, non voglio ritiro querele contro di me - "Io non voglio che ritirino le querele contro di me, io voglio vincere sul campo, non per assenza di giocatori. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it