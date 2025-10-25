Ranucci | Non voglio che si ritirino le querele contro di me ma approvino la legge sulle liti temerarie
“Io non voglio che ritirino le querele contro di me, io voglio vincere sul campo, non per assenza di giocatori. Però vorrei che se un politico denuncia un giornalista, sapendo che quello che il giornalista ha detto è vero, poi paghi. E paghi anche salato”. Sigfrido Ranucci, arrivando alla Assemblea all’assemblea generale dell’Associazione nazionale magistrati (Anm), commenta la proposta del ritiro delle querele nei suoi confronti avanzata nei giorni scorsi da Francesco Storace, dopo l’attentato subito dal giornalista a pochi metri dalla sua casa di Pomezia. Ma soprattutto rilancia il dibattito su una legge contro le querele temerarie, come ribadito anche durante la manifestazione organizzata dal Movimento 5 Stelle organizzata per il conduttore di Report. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
