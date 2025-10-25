Ranucci | Non voglio che ritirino le querele voglio vincere sul campo L' applauso della piazza Cgil
«Io non voglio che ritirino le querele contro di me, io voglio vincere sul campo, non per assenza di giocatori. Però vorrei che se un politico denuncia un giornalista, sapendo che quello che il giornalista ha detto è vero, poi paghi. E paghi anche salato». A otto giorni dall’attentato subito a Pomezia, dove una bomba è esplosa sotto la sua abitazione, Sigfrido Ranucci interviene all’assemblea. 🔗 Leggi su Feedpress.me
