Ranucci lancia l’allarme | C’è un piano Trump-Meloni per indebolire l’Europa

Domenica 26 ottobre, alle 20.30 su Rai3 e RaiPlay, “Report” inaugura la nuova stagione con un’inchiesta di grande impatto politico e internazionale. Il programma condotto da Sigfrido Ranucci apre con il reportage dal titolo “Piccoli Trump crescono”, firmato da Giorgio Mottola con la collaborazione di Greta Orsi. Un lavoro giornalistico che promette di far discutere, perché punta i riflettori sui rapporti tra il mondo politico di Donald Trump e il governo guidato da Giorgia Meloni. “Piccoli Trump crescono”: la strategia dietro il discorso di Giorgia Meloni. Tutto parte da un episodio avvenuto lo scorso marzo, quando Giorgia Meloni, in un suo intervento pubblico, definì il Manifesto di Ventotene di Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi come un testo “comunista e antidemocratico”. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

