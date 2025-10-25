Ranucci | Conte ' sì a legge contro liti temerarie io da premier non ho mai querelato'
Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Siamo assolutamente a favore di un'iniziativa legislativa che possa contrastare le liti temerarie. È una tecnica che alcuni politici e alcuni partiti adottano. Tra l'altro Fratelli d'Italia, un partito di maggioranza relativa, Sigfrido Ranucci, molti ministri hanno sommerso di querele Sigfrido Ranucci e Report. Io non l'ho mai fatto come presidente del Consiglio, anche perchè se sei al Governo è chiaro che c'è una asimmetria". Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ospite di 'Accordi e disaccordi' su Nove. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondisci con queste news
Scontro alla Camera tra Meloni e Schlein: polemica sul caso Ranucci e accuse incrociate su democrazia e povertà Scontro durissimo alla Camera tra Meloni e Schlein. Accuse sulla democrazia, economia e sanità. Conte attacca: “Tre anni di tasse e povertà - facebook.com Vai su Facebook
Elly Schlein, Giuseppe Conte e tutto il campo largo in piazza a Roma per mostrare solidarietà a Sigfrido Ranucci. Non mancano le polemiche contro il governo di Giorgia Meloni. PS : I giornalisti del Fatto Quotidiano con me non parlano, è un vanto per me. - X Vai su X
Ranucci: Conte, 'sì a legge contro liti temerarie, io da premier non ho mai querelato' - "Siamo assolutamente a favore di un'iniziativa legislativa che possa contrastare le liti temerarie. Riporta iltempo.it
Ranucci: “Non voglio che si ritirino le querele contro di me, ma approvino la legge sulle liti temerarie” - Il conduttore di Report all'Anm: "Se un politico denuncia un giornalista sapendo che ha detto il vero, deve pagare" ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Anche FdI e FI alla manifestazione M5S per Ranucci. Conte: “Non basta, ritirino querele” - Il giornalista conduttore di Report parla del suo attentato a un seminario a Strasburgo. Da msn.com