Ranucci applaudito al Palazzaccio | Bobbio denuncia contiguità politica

Lidentita.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Congresso ANM al Palazzaccio, Sigfrido Ranucci riceve applausi dai magistrati. Luigi Bobbio denuncia “sfacciata contiguità politica” e solleva dubbi sull’indipendenza della magistratura. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

ranucci applaudito al palazzaccio bobbio denuncia contiguit224 politica

© Lidentita.it - Ranucci applaudito al Palazzaccio: Bobbio denuncia contiguità politica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Ranucci Applaudito Palazzaccio Bobbio