Ranucci applaudito al Palazzaccio | Bobbio denuncia contiguità politica
Al Congresso ANM al Palazzaccio, Sigfrido Ranucci riceve applausi dai magistrati. Luigi Bobbio denuncia “sfacciata contiguità politica” e solleva dubbi sull’indipendenza della magistratura. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Scopri altri approfondimenti
Il giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, è stato accolto da una lunga standing ovation durante l’assemblea generale dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM). «Credo sia il più lungo applauso dedicato a un pluri-indagato da parte dei magis - facebook.com Vai su Facebook