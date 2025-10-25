"Però vorrei che se un politico denuncia un giornalista, sapendo che quello che il giornalista ha detto è vero, poi paghi. E paghi anche salato", ha dichiarato il conduttore di Report, proprio alla vigilia della prima puntata della nuova stagione della trasmissione d'inchiesta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ranucci all’Anm: “Non voglio il ritiro delle querele contro di me, voglio vincere sul campo”