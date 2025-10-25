Randagismo la deputata Marchetta | Nuovi standard per rifugi in Sicilia
La Regione ha approvato i decreti attuativi che introducono nuovi standard per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo. Lo rende noto la deputata agrigentina Rosellina Marchetta, componente dell’intergruppo parlamentare contro i crimini sugli animali.Dossier. Ecco dove finiscono i. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
