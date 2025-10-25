Raimondo | Milan-Pisa? Arbitraggio influenzato dalle polemiche montate dai nemici

L'avvocato Felice Raimondo, opinionista e noto tifoso rossonero, ha voluto spendere alcune parole sul match di ieri sera tra Milan e Pisa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Raimondo: “Milan-Pisa? Arbitraggio influenzato dalle polemiche montate dai nemici”

Scopri altri approfondimenti

L'attico a Milano di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello venduto a Piersilvio Berlusconi Il patron di Mediaset l'avrebbe rilevata dagli eredi filippini della famosa coppia del mondo dello spettacolo, per circa un milione e mezzo di euro, tra ragioni affettive e pr - facebook.com Vai su Facebook

Raimondo: "Arbitraggio influenzato dalle polemiche montate dai nemici che si son resi conto della pericolosità del Milan di Allegri" - L'avvocato Felice Raimondo, opinionista e tifoso milanista, si è così espresso su X commentando il match tra Milan e Pisa: "Nessun dramma, ma alcune constatazioni: siamo ... Riporta milannews.it

Milan-Pisa, moviola: Var e arbitro che pasticcio, corrida a San Siro tra rigori negati, inventati e gol dubbi - La prova dell’arbitro friulano Zufferli al Meazza nell’anticipo di serie A Milan- Come scrive sport.virgilio.it

Allegri spiega l’errore del Milan col Pisa: “Abbiamo fatto anda e rianda”. Nessun appunto all’arbitro - 2 tra Milan e Pisa, Max Allegri ha spiegato l'errore fatto dai rossoneri usando un lessico tipicamente toscano: "Abbiamo fatto ... Secondo fanpage.it