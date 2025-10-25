Raid in centro a Gaza l' esercito | Ucciso un agente della Jihad islamica | Israele sostiene quattro milizie anti-Hamas

Media: 13 ostaggi morti nelle mani del gruppo fondamentalista, 5 non si sa dove siano. I coloni danno fuoco alle auto dei palestinesi in Cisgiordania. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Raid in centro a Gaza, l'esercito: "Ucciso un agente della Jihad islamica" | Israele sostiene quattro milizie anti-Hamas

Approfondisci con queste news

Le notizie di oggi spaziano dal conflitto in Medio Oriente e in Ucraina, con nuovi raid russi, alla manovra economica al centro del dibattito politico. Si parla anche dei dati ISTAT sulle nascite, della situazione alla Magneti Marelli di Bologna e delle condizioni di - facebook.com Vai su Facebook

Raid in centro a Gaza, l'esercito: "Ucciso un agente della Jihad islamica" | Israele sostiene quattro milizie anti-Hamas - Nonostante la tregua continuano i bombardamenti a Gaza: l'esercito israeliano sferra un attacco con droni, uccidendo "un agente della Jihad islamica". Secondo msn.com

Giornata di raid di Israele: la tregua a Gaza torna in bilico. Netanyahu riapre i valichi per gli aiuti dopo le pressioni Usa - Benjamin Netanyahu si riunisce con i suoi collaboratori più stretti e ordina la chiusura di tutti i valichi e la sospensione dell’ingresso di aiuti nella Striscia. Da ilfattoquotidiano.it

Gaza, Trump afferma che la tregua è ancora in vigore nonostante le violazioni - Il presidente statunitense Donald Trump ha assicurato che la tregua nella Striscia di Gaza è ancora in vigore, dopo che 45 palestinesi sono morti nei raid israeliani condotti in risposta, secondo Isra ... Da internazionale.it