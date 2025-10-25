RAI1 La Volta Buona | la settimana dal 27 al 31 ottobre con Caterina Balivo
Ospiti: Vittoria Belvedere, Cesare Bocci, Alessandra Mussolini, Martina Stella (e molti altri) In onda da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre, ore 14:00 Nuova settimana e nuovo giro di emozioni per “La Volta Buona”, il daytime di RAI1 condotto da Caterina Balivo. Dal 27 al 31 ottobre, ogni pomeriggio alle 14:00, il salotto arancione apre le porte a storie, anteprime e volti amatissimi, alternando le interviste “one to one” ai talk tematici che tengono compagnia al pubblico di Rai 1. Gli ospiti della settimana. Martina Stella – Protagonista del musical Cantando sotto la pioggia, si racconta tra palcoscenico, maternità e nuovi progetti. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
#CURIOSITÀ Torna su #Rai1 dal 9 Gennaio 2026 alle 21.35 lo storico programma #okilprezzoègiusto condotto questa volta da Flavio Insinna - facebook.com Vai su Facebook
La Volta Buona, anticipazioni e gli ospiti della prossima settimana: Vittoria Belvedere, Cesare Bocci, Alessandra Mussolini, Martina Stella - Nuova settimana ricca di emozioni, storie e grandi protagonisti a La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo, in ... Come scrive msn.com
La Volta Buona, ospiti del 21 ottobre: Antonia Salzano, mamma di Carlo Acutis dalla Balivo - Settimana intensa e ricca di storie a La Volta Buona, il talk show pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Scrive ilsipontino.net
La volta buona, gli ospiti di Caterina Balivo dal 27 al 31 ottobre - Settimana in compagnia di nuovi ospiti a La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo in onda da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre 2025 alle 14 su ... Scrive msn.com