Roma, 25 ott. (Adnkronos) - Giorgia Meloni "é abilissima a parlare e raccontare ma veramente sono argomenti che non sono degni di un presidente del Consiglio che parla in Parlamento. Il Movimento 5 stelle è nato come un movimento fuori dal sistema, ha dovuto sgomitare per affermarsi, è stato rappresentato da Beppe Grillo che ha avuto delle intuizioni pazzesche ed è riuscito a costruire iperboli, veramente a cercare di trovare spazio in un sistema mediatico completamente chiuso rispetto a questa forza percepita come antisistema, completamente opprimente. Quindi è chiaro che ci sono stati degli scontri e degli eventi anche voluti, pompati in qualche modo, per costruire questo percorso e questo passaggio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Rai: Conte, 'Meloni risponda su mancata riforma non con battute su Grillo'