Rai | Conte ' Meloni risponda su mancata riforma non con battute su Grillo'
Roma, 25 ott. (Adnkronos) - Giorgia Meloni "é abilissima a parlare e raccontare ma veramente sono argomenti che non sono degni di un presidente del Consiglio che parla in Parlamento. Il Movimento 5 stelle è nato come un movimento fuori dal sistema, ha dovuto sgomitare per affermarsi, è stato rappresentato da Beppe Grillo che ha avuto delle intuizioni pazzesche ed è riuscito a costruire iperboli, veramente a cercare di trovare spazio in un sistema mediatico completamente chiuso rispetto a questa forza percepita come antisistema, completamente opprimente. Quindi è chiaro che ci sono stati degli scontri e degli eventi anche voluti, pompati in qualche modo, per costruire questo percorso e questo passaggio. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Scopri altri approfondimenti
Giuseppe Conte avrebbe dovuto regalare questo libro a Giorgia Meloni, con l’augurio di riuscire a rimediare ai danni da lui causati e con le scuse rivolte a lei e agli italiani per aver distrutto le casse dello Stato. - facebook.com Vai su Facebook
Giuseppe Conte avrebbe dovuto regalare questo libro a Giorgia Meloni, con l’augurio di riuscire a rimediare ai danni da lui causati e con le scuse rivolte a lei e agli italiani per aver distrutto le casse dello Stato. - X Vai su X
Rai: Conte, 'Meloni risponda su mancata riforma non con battute su Grillo' - Giorgia Meloni "é abilissima a parlare e raccontare ma veramente sono argomenti che non sono degni di un presidente del Consiglio che parla in Parlamento. Segnala iltempo.it
Ranucci, Conte: "Il partito di Meloni ritiri le querele" - "Il partito di Meloni ritiri la querela e così i suoi ministri". Si legge su stream24.ilsole24ore.com
Conte: Il partito di Meloni ritiri le querele a Ranucci - (Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre 2025 'Il partito di Meloni ritiri la querela e così i suoi ministri. Riporta msn.com