Ragazzo investito dal treno a Trecate | la denuncia di Codacons

"A seguito dell’episodio, il Codacons ha depositato formale denuncia alla Procura della Repubblica di Novara, costituendosi parte offesa nel procedimento penale, per chiedere di accertare eventuali omissioni di controllo e responsabilità nella gestione della sicurezza ferroviaria". Recita così il. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

La rotatoria all’ingresso di Valle Goppion (Valle Cavarera) è pericolosa: a farne le spese giovedì è stato un ragazzo di appena 17 anni, investito da una macchina - facebook.com Vai su Facebook

Ammar Tamer, di 18 anni, è il ragazzo morto investito da un treno a Trecate - TRECATE – Si chiamava Ammar Tamer Abdelmoneim Abdela Taha aveva 18 anni, viveva nel Milanese ed è morto ieri sera, investito dal treno regionale Torino- Si legge su quotidianopiemontese.it

Ragazzo muore investito da un treno, feriti due amici: ritardi e circolazione in tilt verso Milano - Pesanti le ripercussioni sulla circolazione ferroviaria con cancellazioni e ritardi lunedì sera ... Segnala milanotoday.it

Tragedia a Trecate: ragazzo muore travolto da treno. Un ferito grave, sotto choc un terzo giovane accorso prestare aiuto - Un ragazzo è deceduto sul colpo, un altro è ricoverato in gravi condizioni. Segnala ilgiorno.it