Ragazzina tampona un' auto con lo scooter a Sorico | è in prognosi riservata
Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di sabato 25 ottobre 2025, intorno alle 13.45, lungo la Statale 36 a Sorico, all’altezza del tratto che collega l’Alto Lago alla Valtellina.Una ragazza di 15 anni, residente a Chiavenna, in sella al suo scooter, ha tamponato un'auto guidata. 🔗 Leggi su Quicomo.it
