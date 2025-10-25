Ragazza salvata dai carabinieri | Voleva gettarsi sotto a un treno L’abbiamo ascoltata e portata al sicuro

Ilrestodelcarlino.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Macerata, 25 ottobre 2025 –  “La chiamata è durata circa due minuti, ma a me è sembrata lunghissima perché avevo paura che la ragazza interrompesse la comunicazione o che mettesse in atto gesti sconsiderati. Poteva essere mia figlia ”. Sono le parole del vice brigadiere Daniele Di Stefano, addetto alla centrale operativa del Norm della Compagnia dei carabinieri di Macerata, che martedì ha ricevuto una richiesta di aiuto per una 26enne decisa a togliersi la vita. “Alle 13.10 – racconta Di Stefano – è arrivata una chiamata da parte di un uomo che, con tono allarmato, ha riferito che poco prima la sua ragazza al telefono gli aveva manifestato intenti suicidi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ragazza salvata dai carabinieri voleva gettarsi sotto a un treno l8217abbiamo ascoltata e portata al sicuro

© Ilrestodelcarlino.it - Ragazza salvata dai carabinieri: “Voleva gettarsi sotto a un treno. L’abbiamo ascoltata e portata al sicuro”

Approfondisci con queste news

ragazza salvata carabinieri volevaRagazza salvata dai carabinieri: “Voleva gettarsi sotto a un treno. L’abbiamo ascoltata e portata al sicuro” - Il racconto dei militari intervenuti alla stazione dopo la telefonata del fidanzato della 26enne. Scrive ilrestodelcarlino.it

ragazza salvata carabinieri volevaI carabinieri eroi: “Ragazza seduta sui binari, così l’abbiamo salvata” - Macerata, 24 ottobre 2025 – Tenta di togliersi la vita, ma intervengono tempestivamente i carabinieri. Scrive msn.com

ragazza salvata carabinieri volevaMacerata, carabinieri salvano ragazza dal tentativo suicidio. «Aveva già scelto il treno per farla finita, così l'abbiamo convinta a desistere» - Merito della prontezza, freddezza, professionalità e capacità di far squadra del ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ragazza Salvata Carabinieri Voleva