Macerata, 25 ottobre 2025 – “La chiamata è durata circa due minuti, ma a me è sembrata lunghissima perché avevo paura che la ragazza interrompesse la comunicazione o che mettesse in atto gesti sconsiderati. Poteva essere mia figlia ”. Sono le parole del vice brigadiere Daniele Di Stefano, addetto alla centrale operativa del Norm della Compagnia dei carabinieri di Macerata, che martedì ha ricevuto una richiesta di aiuto per una 26enne decisa a togliersi la vita. “Alle 13.10 – racconta Di Stefano – è arrivata una chiamata da parte di un uomo che, con tono allarmato, ha riferito che poco prima la sua ragazza al telefono gli aveva manifestato intenti suicidi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ragazza salvata dai carabinieri: “Voleva gettarsi sotto a un treno. L’abbiamo ascoltata e portata al sicuro”