Ragazza di 22 anni ruba cosmetici per oltre 500 euro in un negozio denunciata

Una ragazza di 22 anni è stata denunciata dalla polizia in quanto ritenuta responsabile del reato di furto aggravato.L’intervento degli agenti delle volanti è scaturito, nel pomeriggio di venerdì 24 ottobre, dopo la segnalazione effettuata dal personale di un esercizio commerciale di Pescara, il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

