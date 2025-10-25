Raddoppio Giampilieri-Fiumefreddo ecco perché il Mase ha bocciato lo svincolo di Itala
La reale utilità non sarebbe bilanciata con l'impatto ambientale sul territorio. Questa, in sintesi, la motivazione principale con cui il Mase (Ministero Ambiente e Sostenibilità Energetica) ha bocciato la realizzazione del minisvincolo autostradale di Itala. Un diniego messo nero su bianco nel. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
