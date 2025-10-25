Raddoppio Giampilieri-Fiumefreddo ecco perché il Mase ha bocciato lo svincolo di Itala

Messinatoday.it | 25 ott 2025

La reale utilità non sarebbe bilanciata con l'impatto ambientale sul territorio. Questa, in sintesi, la motivazione principale con cui il Mase (Ministero Ambiente e Sostenibilità Energetica) ha bocciato la realizzazione del minisvincolo autostradale di Itala. Un diniego messo nero su bianco nel. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

