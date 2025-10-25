Racconti d’autore il progetto a episodi di Daniele Catini con Raffaella Di Caprio protagonista assoluta e primo premio al Madonie Film Festival
Alla conferenza stampa, il regista romano Daniele Catini presenta con entusiasmo il suo primo film a episodi, un lavoro indipendente che unisce ambizione artistica e rigore produttivo, già premiato con il riconoscimento al Madonie Film Festival per il capitolo inaugurale. Visione autoriale e struttura del progetto Il nuovo lavoro di Daniele Catini si distingue per . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
