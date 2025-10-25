Raccolta rifiuti il nuovo sistema si estende sul territorio | dove ritirare la carta e i sacchetti
Da sabato 1 novembre il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti sarà attivo anche nella cintura esterna di Comacchio capoluogo e nelle frazioni di San Giuseppe, Vaccolino e Volania. Si tratta della quarta e ultima fase del progetto ‘Comacchio Vale’, già avviato nel corso dell’estate nei sette Lidi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
