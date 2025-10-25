Un grazie sentito e pubblico arriva dal Comune di Parabiago ai volontari dell’associazione Strade Pulite, protagonisti di un impegno costante nella rimozione dei rifiuti abbandonati sul territorio cittadino. Armati di buona volontà, guanti e sacchi, questi cittadini dedicano gran parte del proprio tempo libero — spesso nei fine settimana — alla pulizia di strade, aree verdi e zone boschive, restituendo decoro e bellezza agli spazi comuni. Le ultime operazioni hanno riguardato la zona di via Resegone, dove i volontari hanno lavorato per oltre sette ore consecutive raccogliendo rifiuti di ogni tipo, compresi materiali ingombranti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Raccolta rifiuti abbandonati con i volontari