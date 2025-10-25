Qui si fa l’Ucraina o si muore ci dice Kyrylo Budanov il direttore dell’intelligence ucraina

Ilfoglio.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ufficio di Kyrylo Budanov, il direttore dellintelligence ucraina, è buio: luce spenta, tapparelle giù, l’unica illuminazione – fioca – viene da uno schermo acceso sul muro di fronte alla sua scrivania ricoperta di libri e fascicoli. Nonostante i russi abbiano tentato di ucciderlo molte volte, Budanov continua a lavorare qui, nella sede dei servizi segreti, sulla penisola che si trova nel mezzo di Kyiv e nel mezzo del Dnipro, il fiume che attraversa la capitale ucraina: l’unico tributo alla segretezza è l’oscurità in cui si immerge questo tenente generale di 39 anni che lavora nell’intelligence dal 2007, è stato ferito tre volte in combattimento dopo il 2014 e, di tanto in tanto, partecipa personalmente alle operazioni militari. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

qui si fa l8217ucraina o si muore ci dice kyrylo budanov il direttore dell8217intelligence ucraina

© Ilfoglio.it - “Qui si fa l’Ucraina o si muore”, ci dice Kyrylo Budanov, il direttore dell’intelligence ucraina

Contenuti che potrebbero interessarti

fa l8217ucraina muore dice“Qui si fa l'Ucraina o si muore”, ci dice Kyrylo Budanov, il direttore dell'intelligence ucraina - Nel suo ufficio buio a Kyiv, Budanov ci dice che la strategia russa di “blackout totale” e di droni nei cieli europei ha l’obiettivo di spezzare l’unità per l’Ucraina e degli ucraini ... Scrive ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Fa L8217ucraina Muore Dice